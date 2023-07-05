В Одесі замінували будівлю суду: що відомо на цю мить

Вибухотехнічна служба. Фото: google

Сьогодні, 5 липня, невідомі повідомили про мінування Малиновського районного суду в Одесі. Людей з будівлі евакуювали.

Про це повідомили в Малиновському районному суді.

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"Надійшло повідомлення про мінування будівлі Малиновського районного суду м. Одеси. Роботу установи призупинено. Наразі відбувається евакуація відвідувачів та працівників суду", — йдеться в повідомленні.

Справи, які несуть суспільний резонанс

Сьогодні, о 15:30, в Малиновському суді розглядатимуть кримінальне провадження за обвинуваченням чоловіка у державній зраді. В результаті досудового розслідування встановлено, що зазначений чоловік, який обіймав посаду начальника ДУ "Північна виправна колонія № 90", активно сприяв підривній діяльності РФ під час воєнного стану.

Він забезпечував окупантам безперешкодний доступ до території виправної колонії шляхом допуску вантажівок, що перевозили цукор, борошно та цигарки російського походження.

Крім того, він вказував засудженим знищувати маркування на російських товарах з метою їх подальшої реалізації в місті Херсон та Херсонській області. Чоловік також надавав допомогу окупаційним військам, використовуючи засуджених для ремонту військової техніки в промисловій зоні, а також забезпечував їм приміщення для відпочинку у кімнатах тривалих побачень.

Наразі проводиться стадія допиту свідків, яка має на меті зібрати додаткові докази щодо вчинених злочинів.

Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, по змозі, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і головне — не панікувати.

Важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, відділитися на безпечну відстань;

важливо бути якомога далі від великих людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;

краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;

постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який телефонував на 102 та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.