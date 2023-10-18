В Одессе заминировали лицей в Приморском районе

Детей вывели из здания школы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 октября, поступило сообщение о минировании одного из лицеев в Приморском районе города. Речь идет по 56 лицее на улице Тенистой. Всех из здания эвакуировали.

Об этом сообщили родители учеников.

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Известно, что дети находятся в парке возле учебного заведения. Все подробности минирования уточняются специалистами.

Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо продвигаться вместе с толпой, либо, если удастся, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и главное – не паниковать.

Важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, удалиться на безопасное расстояние;

важно быть как можно дальше от больших людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;

лучше позвонить по горячей линии СБУ или полиции и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;

постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

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