В Одесі замінували ліцей у Приморському районі

Дітей вивели з будівлі школи. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 жовтня, надійшли повідомлення про мінування одного з ліцеїв у Приморському районі міста. Йдеться по 56 ліцей, що знаходиться на вулиці Тінистій. Усіх з будівлі евакуювали.

Про це Новинам.LIVE повідомили батьки учнів.

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Наразі відомо, що діти знаходяться у парку біля навчального закладу. Усі подробиці про мінування уточнюються спеціалістами.

Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, якщо вдасться, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і головне — не панікувати.

Важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, віддалитися на безпечну відстань;

важливо бути якомога далі від великих людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;

краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;

постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

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