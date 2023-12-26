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В Одессе судили банду, устраивавшую нападения на банковские учреждения

26 декабря 2023 10:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Одессе судили банду, устраивавшую нападения на банковские учреждения
Банда нападала на банковские учреждения в Одессе. Фото: Офис Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Одессе осудили участников банды, устраивавших разбойные нападения на банковские учреждения и инкассаторов. Организатор и четыре члена группировки получили 11 и 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Судили банду, устраивавшую нападения на банковские учреждения

Так, в марте 2020 года лидер и члены банды готовились к нападению на банк, вооружившись огнестрельным оружием, радиостанциями и радиолокационным оборудованием и масками.

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Оружие, найденное у банды. Фото: Одесская областная прокуратура

Однако совершить нападение они не смогли, поскольку были разоблачены и задержаны правоохранителями.

Во время обысков в транспортных средствах было изъято значительное количество оружия и патронов, предметы для маскировки, перчатки, автомобильные номерные знаки и другие вещественные доказательства.

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Автомобиль банды. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время суда организатору и одному из сообщников назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы, другим трем участникам банды — 9 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества.

Кроме того, была применена специальная конфискация к орудиям совершения преступлений (автомобилей, оружия, бронежилетов и т.п.) в доход государства — они переданы на нужды ВСУ.

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Патроны, которые нашли у банды. Фото: Одесская областная прокуратура

Также прокурор доказал, что злоумышленники в сентябре 2018 года совершили разбойное нападение на инкассаторов и завладели более 3,3 млн грн — к 8 годам заключения с конфискацией имущества приговорен еще один сообщник.

Напомним, что в Одессе вынесли приговор спецназначению российских спецслужб, который хотел завербовать сотрудников СБУ. Известно, что мужчина работал на ФСБ с территории так называемой Приднестровской республики.

Также мы писали, что по публичному обвинению Львовской областной прокуратуры признали виновными в государственной измене двух граждан Украины. Им назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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