В Одесі засудили банду, яка влаштовувала напади на банківські установи

Банда нападала на банківські установи в Одесі. Фото: Офіс Генпрокурора

В Одесі засудили учасників банди, які влаштовували розбійні напади на банківські установи та інкасаторів. Організатор та четверо членів угруповання отримали 11 та 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Так, у березні 2020 року лідер та члени банди готувались до вчинення нападу на банк, озброївшись вогнепальною зброєю, радіостанціями та радіолокаційним обладнанням та масками.

Зброя, яку знайшли в банди. Фото: Одеська обласна прокуратура

Проте здійснити напад вони не змогли, оскільки були викриті та затримані правоохоронцями.

Під час обшуків у транспортних засобах було вилучено значну кількість зброї та набоїв до неї, предмети для маскування, рукавички, автомобільні номерні знаки та інші речові докази.

Автомобіль банди. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час суду організатору та одному зі спільників призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі, іншим трьом учасникам банди — 9 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.

Крім того, було застосовано спеціальну конфіскацію до знарядь вчинення злочинів (автомобілів, зброї, бронежилетів тощо) в дохід держави — їх передано на потреби ЗСУ.

Набої, які знайшли в банди. Фото: Одеська обласна прокуратура

Також прокурор довів, що зловмисники у вересні 2018 року скоїли розбійний напад на інкасаторів та заволоділи понад 3,3 млн грн — до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено ще одного спільника.

Нагадаємо, що в Одесі винесли вирок спецпризначенцю російських спецслужб, який хотів завербувати працівників СБУ. Відомо, що чоловік працював на ФСБ з території так званої Придністровської республіки.

Також ми писали, що за публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури визнали винними у державній зраді двох громадян України. Їм призначили 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.