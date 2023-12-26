В Одесі засудили банду, яка влаштовувала напади на банківські установи
В Одесі засудили учасників банди, які влаштовували розбійні напади на банківські установи та інкасаторів. Організатор та четверо членів угруповання отримали 11 та 9 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Засудили банду, яка влаштовувала напади на банківські установи
Так, у березні 2020 року лідер та члени банди готувались до вчинення нападу на банк, озброївшись вогнепальною зброєю, радіостанціями та радіолокаційним обладнанням та масками.
Проте здійснити напад вони не змогли, оскільки були викриті та затримані правоохоронцями.
Під час обшуків у транспортних засобах було вилучено значну кількість зброї та набоїв до неї, предмети для маскування, рукавички, автомобільні номерні знаки та інші речові докази.
Під час суду організатору та одному зі спільників призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі, іншим трьом учасникам банди — 9 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.
Крім того, було застосовано спеціальну конфіскацію до знарядь вчинення злочинів (автомобілів, зброї, бронежилетів тощо) в дохід держави — їх передано на потреби ЗСУ.
Також прокурор довів, що зловмисники у вересні 2018 року скоїли розбійний напад на інкасаторів та заволоділи понад 3,3 млн грн — до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено ще одного спільника.
Нагадаємо, що в Одесі винесли вирок спецпризначенцю російських спецслужб, який хотів завербувати працівників СБУ. Відомо, що чоловік працював на ФСБ з території так званої Придністровської республіки.
Також ми писали, що за публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури визнали винними у державній зраді двох громадян України. Їм призначили 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.
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