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В Одессе осуждена жительница Хмельницкой области за вымогательство взятки

7 августа 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе мошенницу приговорили к 10 годам заключения
Подозреваемые в мошеннической схеме. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили женщину, которая предлагала экспрокурору закрыть его дело. Мошенница заверила, что ее родственник работает в САП и через него можно все "решить".

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали инцидента

Женщина, представившись родственницей работника САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), требовала 40 000 долларов  с экспрокурора Одесчины, за что обещала помочь закрыть уголовное производство в отношении него. Однако прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком предложении. Мошенницу "поймали с поличным" во время получения средств.

Взятка, которую получила мошенница. Фото: Одесская областная прокуратура

Какой приговор вынес суд

Женщина была признана виновной в том, что она, прикрываясь несуществующими связями в САП, требовала денег с человека. Она приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Мошенница на скамье подсудимых. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, прокуроры разоблачили руководителя аппарата одного из районных судов Одессы, который помогал мошенникам в завладении квартирами одиноких умерших граждан. По данным следствия, он подделывал решение суда и способствовал незаконному завладению недвижимостью на сумму 1,6 млн. гривен.

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