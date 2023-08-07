В Одессе мошенницу приговорили к 10 годам заключения

В Одессе осуждена жительница Хмельницкой области за вымогательство взятки
В Одесской области разоблачили женщину, которая предлагала экспрокурору закрыть его дело. Мошенница заверила, что ее родственник работает в САП и через него можно все "решить".
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали инцидента
Женщина, представившись родственницей работника САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), требовала 40 000 долларов с экспрокурора Одесчины, за что обещала помочь закрыть уголовное производство в отношении него. Однако прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком предложении. Мошенницу "поймали с поличным" во время получения средств.
Какой приговор вынес суд
Женщина была признана виновной в том, что она, прикрываясь несуществующими связями в САП, требовала денег с человека. Она приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, прокуроры разоблачили руководителя аппарата одного из районных судов Одессы, который помогал мошенникам в завладении квартирами одиноких умерших граждан. По данным следствия, он подделывал решение суда и способствовал незаконному завладению недвижимостью на сумму 1,6 млн. гривен.