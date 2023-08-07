В Одесі шахрайку засудили до 10 років ув’язнення

Підозрювані у шахрайській схемі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області викрили жінку, яка пропонувала експрокурору закрити його справу. Шахрайка завірила, що її родич працює у САП і через нього можна все "вирішити".

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі інциденту

Жінка, представившись родичкою працівника САП(Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) вимагала 40 000 доларів з експрокурора Одещини, за що обіцяла допомогти закрити кримінальне провадження стосовно нього. Однак прокурор звернувся до СБУ та повідомив про таку пропозицію. Шахрайку "спіймали на гарячому" під час отримання коштів.

Хабар, який отримала шахрайка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Який вирок виніс суд

Жінку визнали винною у тому, що вона, прикриваючись неіснуючими зв’язками в САП, вимагала гроші з людини. Її засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шахрайка на лаві підсудних. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, прокурори викрили керівника апарату одного з районних судів Одеси, який допомагав шахраям у заволодінні квартирами одиноких померлих громадян. За даними слідства, він підробляв рішення суду та сприяв незаконному заволодінню нерухомістю на суму 1,6 млн гривень.