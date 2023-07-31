Керівник суду в Одесі може потрапити за ґрати на вісім років: у чому звинувачують

Суддя б'є молотком. Фото: google

Прокурори викрили керівника апарату одного з районних судів Одеси, який допомагав шахраям у заволодінні квартирами одиноких померлих громадян. За даними слідства, він підробляв рішення суду та сприяв незаконному заволодінню нерухомістю на суму 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Керівник апарату суду завантажував неіснуючі рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень та видавав листи щодо їх наявності. Тим самим він допомагав злочинній групі у схемі заволодіння квартирами померлих громадян в Одесі.

Яке покарання чекає на посадовця

Наразі розглядаються питання стосовно обрання запобіжного заходу та арешту майна підозрюваного. Йому повідомлено про підозру за фактами пособництва у шахрайстві та внесення неправдивих відомостей до автоматизованої системи, що функціонує в суді (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 376-1 КК України).

Згідно із санкціями статті тільки про шахрайство, керівник суду може потрапити за ґрати на 8 років. Стосовно організатора та членів злочинної групи слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області затримали телефонного шахрая, який обманним шляхом вимагав гроші у пенсіонерки. Злодій ошукав літню жінку на більш ніж 150 тисяч гривень.

Також ми писали, що поліцейські Одеської області розкрили справу, пов'язану зі злочинною групою, яка звернулася до впливового кримінального авторитета з метою захопити родинний бізнес одеських підприємців. За допомогою фізичних погроз, відбирання майна та насильства правопорушники змусили сім'ю підприємців передати контроль над підприємством "злодію в законі".