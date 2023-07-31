Керівник суду в Одесі може потрапити за ґрати на вісім років: у чому звинувачують
Прокурори викрили керівника апарату одного з районних судів Одеси, який допомагав шахраям у заволодінні квартирами одиноких померлих громадян. За даними слідства, він підробляв рішення суду та сприяв незаконному заволодінню нерухомістю на суму 1,6 млн гривень.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Керівник апарату суду завантажував неіснуючі рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень та видавав листи щодо їх наявності. Тим самим він допомагав злочинній групі у схемі заволодіння квартирами померлих громадян в Одесі.
Яке покарання чекає на посадовця
Наразі розглядаються питання стосовно обрання запобіжного заходу та арешту майна підозрюваного. Йому повідомлено про підозру за фактами пособництва у шахрайстві та внесення неправдивих відомостей до автоматизованої системи, що функціонує в суді (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 376-1 КК України).
Згідно із санкціями статті тільки про шахрайство, керівник суду може потрапити за ґрати на 8 років. Стосовно організатора та членів злочинної групи слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області затримали телефонного шахрая, який обманним шляхом вимагав гроші у пенсіонерки. Злодій ошукав літню жінку на більш ніж 150 тисяч гривень.
Також ми писали, що поліцейські Одеської області розкрили справу, пов'язану зі злочинною групою, яка звернулася до впливового кримінального авторитета з метою захопити родинний бізнес одеських підприємців. За допомогою фізичних погроз, відбирання майна та насильства правопорушники змусили сім'ю підприємців передати контроль над підприємством "злодію в законі".