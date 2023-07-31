Руководитель суда в Одессе может попасть за решетку на восемь лет: в чем обвиняют

Судья бьет молотом. Фото: google

Прокуроры разоблачили руководителя аппарата одного из районных судов Одессы, который помогал мошенникам в завладении квартирами одиноких умерших граждан. По данным следствия, он подделывал решение суда и способствовал незаконному завладению недвижимостью на сумму 1,6 млн. гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Руководитель аппарата суда загружал несуществующие решения в Единый государственный реестр судебных решений и выдавал письма об их наличии. Тем самым он помогал преступной группе в схеме завладения квартирами умерших граждан в Одессе.

Какое наказание ждет чиновника

В настоящее время рассматриваются вопросы, касающиеся избрания меры пресечения и ареста имущества подозреваемого. Ему сообщено о подозрении по фактам пособничества в мошенничестве и внесении ложных сведений в автоматизированную систему, функционирующую в суде (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины).

Согласно санкциям статьи только о мошенничестве, руководитель суда может попасть за решетку на 8 лет. По организатору и членам преступной группы следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержан телефонный мошенник, который обманным путем требовал деньги у пенсионерки. Вор обманул пожилую женщину на более чем 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что полицейские Одесской области раскрыли дело, связанное с преступной группой, обратившейся к влиятельному криминальному авторитету с целью захвата семейного бизнеса одесских предпринимателей. Посредством физических угроз, изъятия имущества и насилия правонарушители заставили семью предпринимателей передать контроль над предприятием "вору в законе".