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В Одессе задержан парень за надругательство над государственным символом

21 октября 2023 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе задержан парень за поругание над государственным символом
Истерзанный Флаг Украины. Фото: Национальная полиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе полицейские разоблачили юношу в публичном надругательстве над Государственным Флагом Украины. За этот недопустимый поступок молодому человеку грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Истерзанный Флаг Украины. Фото: Национальная полиция Украины

Детали правонарушения

Событие произошло в центре города. Парень весь день гулял и употреблял алкоголь, а поздно вечером схватил Государственный Флаг Украины, установленный на фасаде дома, начал его дергать и тянуть, пока не разорвал. Об инциденте в полицию сообщили прохожие. Правоохранители задержали злоумышленника, изъяли остатки флага и провели расследование.

Какое наказание за совершенное

18-летнему правонарушителю за этот поступок грозит штраф от 17 тыс. до 68 тыс. гривен или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что полиция возбудила уголовное дело в отношении депутата Одесского городского совета от Партии Шария Ильи Фреймана. Он перед началом сессии горсовета собрал со столов депутатов флажки Украины.

Также мы писали, что в селе Нерушай Белгород-Днестровского района Одесской области 20-летний вандал разбил 92 надгробий на местном кладбище. Теперь мужчина может сесть за решетку на семь лет.

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