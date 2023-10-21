В Одесі затримали хлопця за наругу над державним символом

Понівечений Прапор України. Фото: Національна поліція України

В Одесі поліцейські викрили юнака у публічній нарузі над Державним Прапором України. За цей неприпустимий вчинок хлопцю загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

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Понівечений Прапор України. Фото: Національна поліція України

Деталі правопорушення

Подія трапилася у центрі міста. Хлопець, який весь день гуляв і вживав алкоголь, а пізно ввечері схопив Державний Прапор України, який був встановлений на фасаді будинку, почав його смикати й тягнути, доки не розірвав. Про інцидент у поліцію повідомили перехожі. Правоохоронці затримали зловмисника, вилучили рештки прапора та провели розслідування.

Яке покарання за вчинене

18-річному правопорушнику за цей вчинок загрожує штраф від 17 тис. до 68 тис. гривень або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальну справу щодо депутата Одеської міської ради від "Партії Шарія" Іллі Фреймана. Він перед початком сесії міськради позбирав зі столів депутатів прапорці України.

Також ми писали, що в селі Нерушай Білгород-Дністровського району на Одещині 20-річний вандал розтрощив 92 надгробків на місцевому кладовищі. Тепер чоловік може сісти за ґрати на сім років.

