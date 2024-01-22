В Одессе задержали тикокера, который наводил ракеты по Харькову

СБУ задержали вражеского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе "блогера", корректировавшего удары по Харькову 2 января. Мужчина в прямом эфире в TikTok транслировал результаты "прилетов" по городу с территории Белгородской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Что известно об атаке на Харьков

Пророссийский агитатор разместил в соцсети видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков. Тогда оккупанты ударили по городу ракетами типа "Искандер", что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей.

В тот же день это подхватило РосТВ, откуда его распространили пропагандистские информресурсы. Позже мужчина скрылся из города и пытался скрываться в Одессе.

Какое наказание задержали

Вражеского агента задержали и сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве агента вражеской разведки. Мужчина наводил ракеты на больницы, в которых лечились военные.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили и заблокировали каналы с доступом к пропагандистскому телевидению РФ. Горе-предприниматели настраивали ТВ-тюнеры на российские телеканалы.