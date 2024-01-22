Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе задержали тикокера, который наводил ракеты по Харькову arrow

В Одессе задержали тикокера, который наводил ракеты по Харькову

22 января 2024 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали тикокера, который наводил ракеты по Харькову
СБУ задержали вражеского агента. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе "блогера", корректировавшего удары по Харькову 2 января. Мужчина в прямом эфире в TikTok транслировал результаты "прилетов" по городу с территории Белгородской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Что известно об атаке на Харьков

Пророссийский агитатор разместил в соцсети видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков. Тогда оккупанты ударили по городу ракетами типа "Искандер", что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей.

В тот же день это подхватило РосТВ, откуда его распространили пропагандистские информресурсы. Позже мужчина скрылся из города и пытался скрываться в Одессе.

Какое наказание задержали

Вражеского агента задержали и сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве агента вражеской разведки. Мужчина наводил ракеты на больницы, в которых лечились военные.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили и заблокировали каналы с доступом к пропагандистскому телевидению РФ. Горе-предприниматели настраивали ТВ-тюнеры на российские телеканалы.

СБУ
Одесса
война
Харьков
Одесская область
Новости Одессы
измена
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме