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В Одесі затримали тіктокера, який наводив ракети по Харкову

22 січня 2024 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали тіктокера, який наводив ракети по Харкову
СБУ затримали ворожого агента. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одесі "блогера", який коригував удари по Харкову 2 січня. Чоловік у прямому ефірі в TikTok транслював результати "прильотів" по місту з території Білгородської області. 

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Що відомо про атаку на Харків

Проросійський агітатор розмістив у соцмережі відео, в якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків. Тоді окупанти вдарили по місту ракетами типу "Іскандер", що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Того ж дня це підхопило росТБ, звідки його розповсюдили пропагандистські інформресурси. Пізніше чоловік втік з міста та намагався переховуватися в Одесі.

Яке покарання затримали

Наразі ворожого агента затримали та повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.

Також ми писали, що в Одеській області викрили та заблокували канали з доступом до пропагандистського телебачення РФ. Горе-підприємці налаштовували ТВ-тюнери на російські телеканали.

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