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В Одессе задержали водителя авто с рекордным количеством алкоголя в крови

10 мая 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе задержали водителя авто с рекордным количеством алкоголя в крови
Драгеры для измерения алкоголя. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчерашние сутки полицейские остановили 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 12 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчины на трезвость ''Драгер'' показал рекордный результат — 2, 28 промилле — это в 11,4 раза выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водители с содержанием алкоголя 0,73 промилле и 0,71, что в раз больше нормы в 4 и 3 раза соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП за минувшие сутки

Утром прошедшего дня на улице Черноморского Казачества произошла авария. Водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода, что привело к его госпитализации.

Также в тот же день утром на перекрестке улиц Преображенской и Греческой произошло столкновение между автомобилем Volkswagen и мотоциклом. В результате этого инцидента мотоциклист был госпитализирован.

На местах этих ДТП работали полицейские патрульные и следователи.

Напомним, на автомобильной трассе М-15, которая соединяет Одессу и Рени и пролегает в Бухарест, будут продолжаться ремонтные работы. Усложнение движения будет с сегодняшнего дня,10 мая, до 18:00 вечера 14 мая.

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