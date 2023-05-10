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В Одесі затримали водія авто з рекордною кількістю алкоголю в крові

10 травня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі затримали водія авто з рекордною кількістю алкоголю в крові
Драгер для вимірювання алкоголю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчорашню добу поліцейські зупинили 13 водіїв в стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 12 разів. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 28 проміле — це в 11,4 раза вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водії із вмістом алкоголю 0,73 проміле та 0,71, що в разів більше норми в 4 та 3 рази відповідно.  

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові – 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік. 

ДТП за минулу добу 

Вранці минулого дня на вулиці Чорноморського Козацтва сталася аварія. Водій автомобіля Mitsubishi здійснив наїзд на пішохода, що призвело до його госпіталізації.

Також у той же день зранку, на перехресті вулиць Преображенської та Грецької, відбулося зіткнення між автомобілем Volkswagen та мотоциклом. Внаслідок цього інциденту мотоцикліста було госпіталізовано.

На місцях цих дорожньо-транспортних пригод працювали поліцейські патрульні та слідчі.

Нагадаємо, на автомобільній трасі М-15, яка сполучає Одесу та Рені й пролягає до міста Бухарест будуть тривати ремонтні роботи. Ускладнення руху буде від сьогодні 10 травня до 18:00 години вечора 14 травня.

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