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В Одессе задержан делец со взрывчаткой и гранатами

19 января 2025 13:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Спецоперация в Украине — в Одессе задержан мужчина со взрывчаткой
Задержан подозреваемый в торговле оружием в Одессе. Фото: СБУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который пытался продать самодельные взрывные устройства и боевые гранаты. Эта задержка является частью масштабной спецоперации, в ходе которой за сутки разоблачены 15 человек, занимавшихся "бизнесом" в четырех регионах Украины.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.

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Допись СБУ. Фото: скриншот

В Одессе задержали торговца оружием

По их информации, в Одессе задержали дельца "на горячем", когда он пытался продать самодельные взрывные устройства, боевые гранаты Ф-1 и РГД. В ходе обыска изъято почти 1 кг тротила и опасные боеприпасы. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Одессе задержан делец со взрывчаткой и гранатами - фото 2
Изъятые боеприпасы. Фото: СБУ

Спецоперация по Украине

В СБУ отметили, что этот случай является частью масштабной спецоперации по Украине, которая предотвратила незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины. В частности, в Киевской области задержаны пять человек, которые торговали оружием, вывезенным из районов боев на востоке. Среди изъятого — автоматы Калашникова, гранаты и гранатометы.

В Одессе задержан делец со взрывчаткой и гранатами - фото 3
Изъятое оружие. Фото: СБУ

Также в Чернигове разоблачена преступная группа, которая сбывала автоматическое оружие и взрывчатку, а в Луцке задержан мужчина, который пытался продать боевые гранаты криминалитету, планируя скрыть следы через анонимные платежные системы.

Напомним, Россия начала восстановление защитных сооружений вокруг Крымского моста. Также мы писали, что Сырский прокомментировал перевод Воздушных Сил в пехоту.

СБУ Одесса оружие Одесская область Криминал Новости Одессы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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