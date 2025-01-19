Спецоперация в Украине — в Одессе задержан мужчина со взрывчаткой

Задержан подозреваемый в торговле оружием в Одессе. Фото: СБУ

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который пытался продать самодельные взрывные устройства и боевые гранаты. Эта задержка является частью масштабной спецоперации, в ходе которой за сутки разоблачены 15 человек, занимавшихся "бизнесом" в четырех регионах Украины.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.

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Допись СБУ. Фото: скриншот

В Одессе задержали торговца оружием

По их информации, в Одессе задержали дельца "на горячем", когда он пытался продать самодельные взрывные устройства, боевые гранаты Ф-1 и РГД. В ходе обыска изъято почти 1 кг тротила и опасные боеприпасы. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Изъятые боеприпасы. Фото: СБУ

Спецоперация по Украине

В СБУ отметили, что этот случай является частью масштабной спецоперации по Украине, которая предотвратила незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины. В частности, в Киевской области задержаны пять человек, которые торговали оружием, вывезенным из районов боев на востоке. Среди изъятого — автоматы Калашникова, гранаты и гранатометы.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Также в Чернигове разоблачена преступная группа, которая сбывала автоматическое оружие и взрывчатку, а в Луцке задержан мужчина, который пытался продать боевые гранаты криминалитету, планируя скрыть следы через анонимные платежные системы.

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