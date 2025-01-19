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В Одесі затримано ділка з вибухівкою та гранатами

19 січня 2025 13:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Спецоперація в Україні — в Одесі затримано чоловіка з вибухівкою
Затриманий підозрюваний у торгівлі зброєю в Одесі. Фото: СБУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати саморобні вибухові пристрої та бойові гранати. Ця затримка є частиною масштабної спецоперації, під час якої за добу викрито 15 осіб, що займалися "бізнесом" в чотирьох регіонах України.

Про це у неділю, 19 січня, повідомили в Управлінні СБ України в Одеській області.

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Допис СБУ. Фото: скриншот

В Одесі затримали торговця зброєю

За їхньою інформацією, в Одесі затримали ділка "на гарячому", коли він намагався продати саморобні вибухові пристрої, бойові гранати Ф-1 та РГД. У ході обшуку вилучено майже 1 кг тротилу та небезпечні боєприпаси. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

В Одесі затримано ділка з вибухівкою та гранатами - фото 2
Вилучені боєприпаси. Фото: СБУ

Спецоперація по Україні

В СБУ зазначили, що цей випадок є частиною масштабної спецоперації по Україні, яка запобігла незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Зокрема, у Київській області затримано п’ятьох осіб, які торгували зброєю, вивезеною з районів боїв на сході. Серед вилученого — автомати Калашникова, гранати та гранатомети. 

В Одесі затримано ділка з вибухівкою та гранатами - фото 3
Вилучена зброя. Фото: СБУ

Також у Чернігові викрито злочинну групу, яка збувала автоматичну зброю та вибухівку, а у Луцьку затримано чоловіка, який намагався продати бойові гранати криміналітету, плануючи приховати сліди через анонімні платіжні системи.

Нагадаємо, Росія розпочала відновлення захисних споруд навколо Кримського мосту. Також ми писали, що Сирський прокоментував переведення Повітряних Сил у піхоту.

СБУ Одеса зброя Одеська область Кримінал Новини Одеси

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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