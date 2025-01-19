Спецоперація в Україні — в Одесі затримано чоловіка з вибухівкою

Затриманий підозрюваний у торгівлі зброєю в Одесі. Фото: СБУ

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати саморобні вибухові пристрої та бойові гранати. Ця затримка є частиною масштабної спецоперації, під час якої за добу викрито 15 осіб, що займалися "бізнесом" в чотирьох регіонах України.

Про це у неділю, 19 січня, повідомили в Управлінні СБ України в Одеській області.

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В Одесі затримали торговця зброєю

За їхньою інформацією, в Одесі затримали ділка "на гарячому", коли він намагався продати саморобні вибухові пристрої, бойові гранати Ф-1 та РГД. У ході обшуку вилучено майже 1 кг тротилу та небезпечні боєприпаси. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Вилучені боєприпаси. Фото: СБУ

Спецоперація по Україні

В СБУ зазначили, що цей випадок є частиною масштабної спецоперації по Україні, яка запобігла незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Зокрема, у Київській області затримано п’ятьох осіб, які торгували зброєю, вивезеною з районів боїв на сході. Серед вилученого — автомати Калашникова, гранати та гранатомети.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Також у Чернігові викрито злочинну групу, яка збувала автоматичну зброю та вибухівку, а у Луцьку затримано чоловіка, який намагався продати бойові гранати криміналітету, плануючи приховати сліди через анонімні платіжні системи.

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