В Одессе завершилось голосование за переименование улиц — результаты

Указатель улиц в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 7 декабря, в Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз горожане поддержали все предложенные варианты новых топонимических названий.

Об этом Новини.LIVE узнали на веб-портале "Социально активный гражданин".

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Отметим, что опрос на портале "Социально активный гражданин" проходил с 16 ноября по 7 декабря включительно, присоединились к нему несколько тысяч граждан.

Какие результаты

Больше всего переименовали улицы в Хаджибейском районе города. На этот раз все предложенные варианты понравились одесситам, так что в ближайшее время появятся новые названия.

Результаты голосования. Фото: скриншот

Результаты голосования. Фото: скриншот

Больше не 8 марта

Отметим, что в этот раз на голосование улицы и переулки, названные в честь праздника 8 марта. Теперь они имеют названия деятелей, чья деятельность была связана с развитием Одессы.

Нет — советским деятелям

Также на голосование было вынесено множество улиц, названых в честь советских деятелей. В частности, улицы Молодогвардейская и Спартаковская, которые будут называться Чайкова и Бароновская.

Напомним, в Одесской области переименуют город-спутник областного центра. Речь идет о Южном, жители которого решили перевести название на Южное.