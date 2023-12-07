В Одессе завершилось голосование за переименование улиц — результаты
Сегодня, 7 декабря, в Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз горожане поддержали все предложенные варианты новых топонимических названий.
Об этом Новини.LIVE узнали на веб-портале "Социально активный гражданин".
Отметим, что опрос на портале "Социально активный гражданин" проходил с 16 ноября по 7 декабря включительно, присоединились к нему несколько тысяч граждан.
Какие результаты
Больше всего переименовали улицы в Хаджибейском районе города. На этот раз все предложенные варианты понравились одесситам, так что в ближайшее время появятся новые названия.
Больше не 8 марта
Отметим, что в этот раз на голосование улицы и переулки, названные в честь праздника 8 марта. Теперь они имеют названия деятелей, чья деятельность была связана с развитием Одессы.
Нет — советским деятелям
Также на голосование было вынесено множество улиц, названых в честь советских деятелей. В частности, улицы Молодогвардейская и Спартаковская, которые будут называться Чайкова и Бароновская.
Напомним, в Одесской области переименуют город-спутник областного центра. Речь идет о Южном, жители которого решили перевести название на Южное.
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