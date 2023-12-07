В Одесі завершилося голосування за перейменування вулиць — результати

Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 7 грудня, в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.

Про це Новини.LIVE дізналися на вебпорталі "Соціально активний громадянин".

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Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин"проходило з 16 листопада до 7 грудня включно, долучилося до нього кілька тисяч громадян.

Які результати

Найбільше перейменували вулиць у Хаджибейському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви.

Результати голосування. Фото: скриншот

Результати голосування. Фото: скриншот

Більше не 8 березня

Зазначимо, що цього разу на голосування вулицю та провулки, які були названі на честь свята 8 березня. Відтепер вони мають назви діячів, чия діяльність була повʼязана з розвитком Одеси.

Ні — радянським діячам

Також на голосування було винесено багато вулиць, які були названі на честь радянських діячів. Зокрема, вулиці Молодогвардійська та Спартаківська, які називатимуться — Чайкова та Баронівська.

Нагадаємо, в Одеській області перейменують місто-супутник обласного центру. Йдеться про Южне, мешканці якого вирішили перекласти назву на Південне.