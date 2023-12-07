В Одесі завершилося голосування за перейменування вулиць — результати
Сьогодні, 7 грудня, в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.
Про це Новини.LIVE дізналися на вебпорталі "Соціально активний громадянин".
Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин"проходило з 16 листопада до 7 грудня включно, долучилося до нього кілька тисяч громадян.
Які результати
Найбільше перейменували вулиць у Хаджибейському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви.
Більше не 8 березня
Зазначимо, що цього разу на голосування вулицю та провулки, які були названі на честь свята 8 березня. Відтепер вони мають назви діячів, чия діяльність була повʼязана з розвитком Одеси.
Ні — радянським діячам
Також на голосування було винесено багато вулиць, які були названі на честь радянських діячів. Зокрема, вулиці Молодогвардійська та Спартаківська, які називатимуться — Чайкова та Баронівська.
Нагадаємо, в Одеській області перейменують місто-супутник обласного центру. Йдеться про Южне, мешканці якого вирішили перекласти назву на Південне.
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