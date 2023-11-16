В Одесі стартувало голосування щодо перейменування вулиць — як долучитися

Вказівник вулиць без назв. Фото: google.com

Сьогодні, 16 листопада, в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 14 об'єкти топоніміки, які знаходяться у Пересипському та Хаджибейському районах.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Зазначено, що голосування відбуватиметься з 10 ранку 16 листопада до 10 ранку 7 грудня включно. З повним переліком вулиць, які планують перейменувати, можна ознайомитися за посиланням.

Як долучитися до голосування

Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача з використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

дата народження;

адреса місця проживання;

контактні дані для зв’язку з користувачем:

а) адреса електронної пошти;

б) номер мобільного телефону.

Електронне обговорення проводиться щодо кожного об’єкта топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так"/"Ні" у спеціальній формі.

Нагадаємо, в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.

Також ми писали, що в Одеській області перейменують місто-супутник обласного центру. Йдеться про Южне, мешканці якого вирішили перекласти назву на Південне.