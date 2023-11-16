В Одессе стартовало голосование по переименованию улиц — как происоединиться

Указатель улиц без наименований. Фото: google.com

Сегодня, 16 ноября, в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 14 объектов топонимики, которые находятся в Пересыпском и Хаджибейском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Отмечено, что голосование пройдет с 10 утра 16 ноября до 10 утра 7 декабря включительно. С полным перечнем улиц, которые планируют переименовать, можно ознакомиться по ссылке.

Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на веб-портале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на веб-портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

дата рождения;

адрес места жительства;

контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.

Напомним, в Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз горожане поддержали все предложенные варианты новых топонимических названий.

Также мы писали, что в Одесской области будет переименован город-спутник областного центра. Речь идет о Южном, жители которого решили перевести название на Пивденне.