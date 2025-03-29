В Одессе с понедельника отключат отопление — что нужно знать

Женщина с ребенком греют руки у батареи. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе официально завершают отопительный период 2024/2025 года. Теплоснабжение будет отключено в начале рабочей недели. После этого начнутся плановые ремонтные работы тепловых сетей.

Соответствующее распоряжение мэра города Геннадия Труханова опубликовали на официальном сайте Одесского городского совета.

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Завершение отопительного сезона

Согласно распоряжению, с 31 марта в Одессе прекращается подача тепла в жилые дома, бюджетные учреждения и другие объекты, подключенные к центральному отоплению. Руководители предприятий, отвечающих за системы теплоснабжения, должны обеспечить их отключение.

Также коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" и другие владельцы теплосетей получили поручение начать подготовку к следующему отопительному сезону. Они должны провести ремонтные работы.

Когда завершают отопительный сезон в Украине

В Украине тепло обычно подается с 15 октября по 15 апреля, однако продолжительность сезона корректируют в зависимости от погодных условий. По нормам, отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд не превышает +8 °C, а выключают, когда этот показатель стабильно превышает этот уровень.

Напомним, мы писали, кому из украинцев почти вдвое повысят стоимость электроэнергии после отопительного сезона. Также сообщали, что в апреле цена на газ для одесситов останется без изменений, поскольку действующий закон не предусматривает возможности корректировки тарифа.