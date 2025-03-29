В Одесі з понеділка відключать опалення — що потрібно знати

Жінка з дитиною гріють руки біля батареї. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі офіційно завершують опалювальний період 2024/2025 року. Теплопостачання буде відключено на початку робочого тижня. Після цього розпочнуться планові ремонтні роботи теплових мереж.

Відповідне розпорядження мера міста Геннадія Труханова опублікували на офіційному сайті Одеської міської ради.

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Завершення опалювального сезону

Згідно з розпорядженням, з 31 березня в Одесі припиняється подача тепла в житлові будинки, бюджетні установи та інші об'єкти, підключені до центрального опалення. Керівники підприємств, що відповідають за системи теплопостачання, повинні забезпечити їхнє відключення.

Також комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" та інші власники тепломереж отримали доручення розпочати підготовку до наступного опалювального сезону. Вони повинні провести ремонтні роботи.

Коли завершують опалювальний сезон в Україні

В Україні тепло зазвичай подається з 15 жовтня по 15 квітня, проте тривалість сезону коригують залежно від погодних умов. За нормами, опалення вмикають, коли середньодобова температура три дні поспіль не перевищує +8 °C, а вимикають, коли цей показник стабільно перевищує цей рівень.

Нагадаємо, ми писали, кому з українців майже вдвічі підвищать вартість електроенергії після опалювального сезону. Також повідомляли, що у квітні ціна на газ для одеситів залишиться без змін, оскільки чинний закон не передбачає можливості коригування тарифу.