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В Одессе завтра усилят меры безопасности и изменят движение транспорта — подробности

9 апреля 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе завтра усилят меры безопасности и изменят движение транспорта — подробности
Правоохранители патрулируют город. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

10 апреля в День Освобождения Одессы правоохранители усилят меры безопасности и будут патрулировать город. Кроме того, также есть изменения в движении городских автобусов №203 и №233.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Ограничения в Одессе на 10 апреля

Мемориалы в честь освободителей и прилегающая к ним территория будут проверены специалистами на наличие взрывных устройств и веществ. После этого вход в них будет осуществляться через пропускные пункты, чтобы никто не смог нанести вред.

Также в ведомстве напомнили, какие ограничения действуют в Одессе. А именно, запрещается:

  • находиться на улице после 12 ночи до 5 утра, кроме необходимости пройти в укрытие;
  • продавать алкогольные напитки после 22 часов и употреблять их в общественных местах;
  • продавать и использовать пиротехнику, фейерверки, хлопушки и петарды;
  • использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;
  • носить огнестрельное оружие без соответствующих документов.

Изменено движение транспорта

Временно будет ограничено движение общественного транспорта возле Аллеи Славы. В частности, с 6 до 20 часов 10 апреля будут перенесены конечные остановки городских автобусных маршрутов от парка им. Шевченко:

  • № 203 — в район пересечения Лидерсовского бульвара;
  • № 233 — до улицы Базарной (конечная остановка троллейбусного маршрута № 3).

Ранее мы сообщали, что Одесса понемногу готовится к летнему сезону. Так, сегодня, 9 апреля, коммунальщики почистили от пыли и грязи памятник жертвам Чернобыля.

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