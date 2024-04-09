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В Одесі завтра посилять заходи безпеки та змінять рух транспорту — подробиці

9 квітня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі завтра посилять заходи безпеки та змінять рух транспорту — подробиці
Правоохоронці патрулюють місто. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

10 квітня, у День Визволення Одеси правоохоронці посилять заходи безпеки та патрулюватимуть місто. Окрім того, також є зміни у русі міських автобусів №203 та №233.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Обмеження в Одесі на 10 квітня

Меморіали на честь визволителів Одеси та прилегла до них територія будуть перевірені фахівцями на наявність вибухових пристроїв та речовин. Після цього вхід до них здійснюватиметься через пропускні пункти, аби ніхто не зміг спричинити шкоду. 

Також у відомстві нагадали, які обмеження діють в Одесі. А саме, забороняється:

  • перебувати на вулиці після 12-ї ночі до 5-ї ранку, окрім необхідності пройти в укриття;
  • продавати алкогольні напої після 22-ї години та вживати їх у громадських місцях;
  • продавати й використовувати піротехніку, феєрверки, хлопавки й петарди;
  • використовувати символіку націонал-соціалістичного й тоталітарного режимів;
  • носити вогнепальну зброю без відповідних документів.

Змінений рух транспорту

Тимчасово буде обмежено рух громадського транспорту біля Алеї Слави. Зокрема, з 6-ї до 20-ї години 10 квітня буде перенесено кінцеві зупинки міських автобусних маршрутів від парку ім. Шевченка:

  • № 203  — до району перетину Лідерсівського бульвару;
  • № 233  — до вулиці Базарної (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 3).

Раніше ми повідомляли, що Одеса потроху готується до літнього сезону. Так, сьогодні, 9 квітня, комунальники почистили від пилу та бруду пам'ятник жертвам Чорнобиля.

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