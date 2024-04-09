Одеса готується до літнього сезону — пам'ятники приводять до ладу

Комунальники миють пам'ятник в Одесі. Фото: скриншот

Одеса потроху готується до літнього сезону. Так сьогодні, 9 квітня, комунальники почистили від пилу та бруду пам'ятник жертвам Чорнобиля.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.



Читайте також:

Підготовка пам'ятників

Першим на черзі був пам'ятник жертвам Чорнобиля, який розташований на Олександрівському проспекті. Пам'ятник комунальники помили за допомогою спеціальної техніки. Завдяки потужному натиску води фахівці змогли добре очистити його від пилу, тож тепер споруда буде чиста. Слід зазначити, що 26 квітня виповнюється 38 років від найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.

Пам'ятник жертвам Чорнобиля

У 1997 році був встановлений пам'ятник одеситам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Скульптором став Олександр Князик, а архітектором — Володимир Глазирін.

Створений у формі колони з чорного граніту, верхню частину пам'ятника прикрашає людська фігура у вигляді розп'яття, яка обома руками утримує дві половини атомного ядра. На основі пам'ятника розміщено напис: "Одеситам-чорнобильцям". Пізніше до цього напису був доданий рядок: "Учасникам ядерних випробувань".



Раніше ми писали, що бюст Малиновському на Преображенській розмальовували не один раз. Нещодавно на пам'ятнику радянському маршалу з'явилися нові наліпки та напис — так невідомі намагаються досягти знесення споруди.

