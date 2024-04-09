Одесса готовится к летнему сезону — памятники приводят в порядок

Коммунальщики моют памятник в Одессе. Фото: скриншот

Одесса понемногу готовится к летнему сезону. Так сегодня, 9 апреля, коммунальщики почистили от пыли и грязи памятник жертвам Чернобыля.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Подготовка памятников

Первым на очереди был памятник жертвам Чернобыля, расположенному на Александровском проспекте. Рабочие помыли памятник с помощью специализированной техники. Благодаря мощному давлению воды специалисты смогли хорошо очистить его от пыли, так что теперь сооружение будет чистым. Следует отметить, что 26 апреля исполняется 38 лет от величайшей в истории человечества техногенной катастрофы.

Памятник жертвам Чернобыля

В 1997 году был установлен памятник одесситам, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Скульптором стал Александр Князик, а архитектором – Владимир Глазырин.

Созданный в форме колонны из черного гранита, верхнюю часть памятника украшает человеческая фигура в виде распятия, обеими руками удерживающая две половины атомного ядра. На основе памятника размещена надпись: "Одесситам-чернобыльцам". Позже к этой надписи была добавлена строчка: "Участникам ядерных испытаний".



Раньше мы писали, что бюст Малиновскому на Преображенской разрисовывали не раз. Недавно на памятнике советскому маршалу появились новые наклейки и надпись — неизвестные пытаются достичь сноса сооружения.