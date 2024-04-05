Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Геть комуністів — в Одесі вчергове розмалювали бюст Малиновського arrow

Геть комуністів — в Одесі вчергове розмалювали бюст Малиновського

5 квітня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Геть комуністів — в Одесі вчергове розмалювали бюст Малиновського
Пам'ятник Малиновському в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Бюст Малиновському на Преображенський розмальовують не вперше. Сьогодні на пам'ятнику радянському маршалу з'явилися нові наліпки та напис — так невідомі намагаються досягти знесення споруди.

Кореспонденти Новини.LIVE відвідали центр Одеси та зафільмували споруду. 

Читайте також:

Невідомі наліпили стікери з Путіним у жовто-блакитних кольорах. Окрім цього, на задній частині пам'ятнику з'явився напис "Смерть" та символічний малюнок серпу із молотом, як уособлення Радянського Союзу.

Геть комуністів — в Одесі вчергове розмалювали бюст Малиновського - фото 1
Бюст Малиновського в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Геть комуністів — в Одесі вчергове розмалювали бюст Малиновського - фото 2
Стікери з Путіним на пам'ятнику маршалу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Геть комуністів — в Одесі вчергове розмалювали бюст Малиновського - фото 3
Напис балончиком на мап'ятнику радянському маршалу. Фото: Новини.LIVE
Геть комуністів — в Одесі вчергове розмалювали бюст Малиновського - фото 4
Напис на зворотній стороні пам'ятнику. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що до цього, написи балончиком на пам'ятнику робив одеський художник Ярослав Войцеховський. Метою було остаточне знесення споруди на честь радянського військового діяча. 

Також ми писали, що одеський художник намалював величезну Z на пам'ятнику маршалу Малиновському, а потім закидав його кусками сирого м’яса. У відео художник зазначив, що позначив памʼятник як техніку окупанта для того, щоб міська влада та містяни звернули увагу на те, що цього памʼятника не має бути ні з морально-етичних міркувань, ні з норм українського законодавства

Одеса
Одеська область
пам'ятник
культура
Новини Одеси
російська символіка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим