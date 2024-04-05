Геть комуністів — в Одесі вчергове розмалювали бюст Малиновського

Пам'ятник Малиновському в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Бюст Малиновському на Преображенський розмальовують не вперше. Сьогодні на пам'ятнику радянському маршалу з'явилися нові наліпки та напис — так невідомі намагаються досягти знесення споруди.

Кореспонденти Новини.LIVE відвідали центр Одеси та зафільмували споруду.

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Невідомі наліпили стікери з Путіним у жовто-блакитних кольорах. Окрім цього, на задній частині пам'ятнику з'явився напис "Смерть" та символічний малюнок серпу із молотом, як уособлення Радянського Союзу.

Бюст Малиновського в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Стікери з Путіним на пам'ятнику маршалу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Напис балончиком на мап'ятнику радянському маршалу. Фото: Новини.LIVE

Напис на зворотній стороні пам'ятнику. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що до цього, написи балончиком на пам'ятнику робив одеський художник Ярослав Войцеховський. Метою було остаточне знесення споруди на честь радянського військового діяча.

Також ми писали, що одеський художник намалював величезну Z на пам'ятнику маршалу Малиновському, а потім закидав його кусками сирого м’яса. У відео художник зазначив, що позначив памʼятник як техніку окупанта для того, щоб міська влада та містяни звернули увагу на те, що цього памʼятника не має бути ні з морально-етичних міркувань, ні з норм українського законодавства