В Одесі пам'ятник Малиновському знову пофарбували

Пам'ятник маршалу Малиновському. Фото: Ярослав Войцеховский

Одеський художник зробив нецензурні написи на пам'ятнику радянському маршалу Родіону Малиновському. Він вже не вперше розмальовує споруду — таким чином митець намагається досягти її знесення.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook автор перфомансу і художник Ярослав Войцеховський.

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Пам'ятник, що встановлений в Одесі на вулиці Преображенській, Ярослав Войцеховський розписав балончиком та зазначив, що на цьому митець не зупиниться.

"Я не залишу пам'ятник у спокої, поки його не знесуть", — написав Ярослав Войцеховський.

Нагадаємо, що художник намалював величезну Z на пам'ятнику маршалу Малиновському, а потім закидав його кусками сирого м’яса. У відео художник зазначив, що позначив памʼятник як техніку окупанта для того, щоб міська влада та містяни звернули увагу на те, що цього памʼятника не має бути ні з морально-етичних міркувань, ні з норм українського законодавства.

Також ми писали, що у листопаді під час акції на підтримку Збройних сил України, яка традиційно проходить під стінами Одеської міської ради, Ярослав Войцеховський облив фарбою памʼятник російському культурному діячеві. Йдеться про бюст Пушкіна, який на Приморському бульварі.