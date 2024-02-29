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В Одессе памятник Малиновскому снова покрасили

29 февраля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе памятник Малиновскому снова покрасили
Памятник маршалу Малиновскому. Фото: Ярослав Войцеховский
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесский художник сделал нецензурные надписи на памятнике советскому маршалу Родиону Малиновскому. Он уже не в первый раз разрисовывает сооружение — таким образом художник пытается достичь его сноса.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook автор перфоманса и художник Ярослав Войцеховский.

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Цель художника

Памятник, установленный в Одессе по улице Преображенской, Ярослав Войцеховский расписал баллончиком и отметил, что на этом художник не остановится.

"Я не оставлю памятник в покое, пока его не снесут", — написал Ярослав Войцеховский.

Напомним, что художник нарисовал огромную Z на памятнике маршалу Малиновскому, а затем забрасывал его кусками сырого мяса. В видео художник отметил, что обозначил памятник как технику оккупанта для того, чтобы городские власти и горожане обратили внимание на то, что этого памятника не должно быть ни по морально-этическим соображениям, ни по нормам украинского законодательства.

Также мы писали, что в ноябре во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, Ярослав Войцеховский облил краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, который находится на Приморском бульваре.

Одесса
снос
памятник
культура
художники
Новости Одессы
российская символика

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