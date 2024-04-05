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Прочь коммунистов — в Одессе в очередной раз разрисовали бюст Малиновского

5 апреля 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Прочь коммунистов — в Одессе в очередной раз разрисовали бюст Малиновского
Памятник Малиновскому в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Бюст Малиновскому на Преображенский разрисовывают не впервые. Сегодня на памятнике советскому маршалу появились новые наклейки и надпись — неизвестные пытаются достичь сноса сооружения.

Корреспонденты Новини.LIVE посетили центр Одессы и сняли сооружение.

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Неизвестные налепили стикеры с Путиным в желто-голубых цветах. Кроме того, на задней части памятника появилась надпись "Смерть" и символический рисунок серпа с молотом, как олицетворение Советского Союза.

Прочь коммунистов — в Одессе в очередной раз разрисовали бюст Малиновского - фото 1
Бюст Малиновского в Ивано-Франковске. Фото: Новини.LIVE
Прочь коммунистов — в Одессе в очередной раз разрисовали бюст Малиновского - фото 2
Стикеры с Путиным на памятнике маршала в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Прочь коммунистов — в Одессе в очередной раз разрисовали бюст Малиновского - фото 3
Надпись баллончиком на мапятнике советскому маршалу. Фото: Новини.LIVE
Прочь коммунистов — в Одессе в очередной раз разрисовали бюст Малиновского - фото 4
Надпись на оборотной стороне памятника. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что до этого надписи баллончиком на памятнике делал одесский художник Ярослав Войцеховский. Целью был окончательный снос постройки в честь советского военного деятеля.

Также мы писали, что одесский художник нарисовал огромную Z на памятнике маршалу Малиновскому, а затем забрасывал его кусками сырого мяса. В видео художник отметил, что обозначил памятник как технику оккупанта для того, чтобы городские власти и горожане обратили внимание на то, что этого памятника не должно быть ни по морально-этическим соображениям, ни по нормам украинского законодательства.

Одесса
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культура
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