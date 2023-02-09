В Одессе построят три бювета: где и когда они должны появиться

Появятся комплексы с питьевой водой уже в этом году

В этом году в Одессе появятся два новеньких бювета. Их планируется построить в Суворовском районе города.

Об этом Новини.LIVE узнали из проекта о внесении изменений в городскую целевой программу охраны и улучшение состояния окружающей среды.

Где должны построить бюветы

Новые бюветы появятся на территории зеленых зон: в парке Энтузиастов и в сквере "Звездный". На строительство первого в программе заложено 8,3 млн гривен на два года, на второй — 3,7 млн гривен. Также в парке "Молодежный" появится бювет, но уже в 2024 году.

"Два бюветных комплекса в Суворовском районе — они просто необходимы, чтобы, например, если будет новый удар по нашей инфраструктуре, люди элементарно могли получить питьевую воду", — сказал на сессии Сергей Тетюхин.

Бюветы в Суворовском районе

Сейчас в Суворовском районе всего два бювета на Крымской, 71 и в курорте Куяльник, 4. На территории Куяльника находится первый бюветный комплекс в городе. Одесситы испокон веков знают о полезных свойствах протекающей там воды. Однако говорят и о специфическом вкусе воды. Впрочем, попить воды из бювета можно будет уже весной, ведь его закрывают с наступлением холодов.

К бюветам подсоединяют генераторы

Город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.

Первый генератор уже установили в парке Победы еще два подсоединяющих в сквере "История футбола" и парка Горького. Кстати, их передали из Италии.

Воду в Одессе можно набрать бесплатно в бюветах. Адреса всех бюветов города можно просмотреть в материале.