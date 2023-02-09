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В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

9 лютого 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
З'являться комплекси із питною водою вже цього року
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Цього року в Одесі з’являться два новенькі бювети. Їх планують збудувати в Суворівському районі міста. 

Про це Новини.LIVE дізнались з проєкту про внесення змін до міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища.

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Де мають збудувати бювети

Нові бювети з'являться на території зелених зон: в парку Ентузіастів і в сквері "Зоряний". На будівництво першого в програмі закладено 8,3 млн гривень на два роки, на другий — 3,7 млн гривень. Також у парку "Молодіжний" з’явиться бювет, але вже у 2024 році. 

"Два бюветні комплекси в Суворовському районі — вони просто необхідні, щоб, наприклад, якщо буде новий удар по нашій інфраструктурі, люди елементарно могли отримати питну воду", — сказав на сесії Сергій Тетюхін.

Бювети в Суворівському районі

Наразі в Суворівському районі всього два бювети на Кримській, 71ю та в курорті Куяльник, 4ю.  На території Куяльника розташований перший бюветний комплекс у місті. Одесити споконвіку знають про корисні властивості води, що там тече. Однак кажуть і про специфічний смак води. Втім попити води з бювету можна буде вже навесні, адже його закривають із настанням холодів.

До бюветів під'єднають генератори

Місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.

Перший генератор вже встановили в парку Перемоги ще два під'єднають у сквері "Історія футболу" та парку Горького. До речі, їх передали з Італії.

Воду в Одесі можна набрати безплатно в бюветах.  Адреси всіх бюветів міста можна переглянути в матеріалі.

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