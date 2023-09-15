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В Одессе появилось место Памяти погибших защитников Украины: где именно

15 сентября 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе появилось место Памяти погибших защитников Украины: где именно
Место памяти погибших защитников Украины. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В сердце Одессы на Екатерининской площади появилось место Памяти погибших воинов. Люди пишут на флагах Украины имена защитников, отдавших свою жизнь борясь за Украину.

Об этом сообщает фотокорреспондент Новини.LIVE.

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В настоящее время на площади установлено десяток флагов с именами или позывными героев. Эта инициатива стала символом чествования, что является важным шагом в сохранении памяти погибших и поддержке их семей.

Имена защитников Украины. Фото: Новости.
Имена защитников Украины. Фото: Новини.LIVE
Флагов на Екатерининской площади становится все больше. Фото: Новости.
Флагов на Екатерининской площади становится все больше. Фото: Новини.LIVE

Защитники нашей страны, которые положили жизнь на алтарь свободы, получают заслуженную благодарность и уважение местных жителей и гостей Одессы. Мемориал Памяти стал местом, которое будет напоминать, как Украина борется за территориальную целостность и какой ценой получает Победа.

Реконструкция Екатерининской площади

Отметим, что в день, когда на сессии городского совета приняли решение о демонтаже скандальной Екатерины II, архитекторы сразу предложили концепцию органике пространства площади. Главной идеей проекта является увеличение пешеходной части площади и добавление новых сидений.

Также добавляются новые деревья с обеих сторон площади, но так, чтобы не перекрывать вид на фонтан, на Дюка, и из Дюка на фонтан. Сама площадь может использоваться для концертов и ярмарки. Остается проезд в Воронцовский переулок и парковочные места вдоль зданий. Для удобного въезда во дворы через пешеходную зону планируют поставить автоматические подземные боларды.

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