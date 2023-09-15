В Одесі з’явилось місце Пам’яті загиблих захисників України: де саме

Місце Пам’яті загиблих захисників України. Фото: Новини.LIVE

В серці Одеси на Катерининській площі, з’явилось місце Пам’яті загиблих воїнів. Люди пишуть на прапорах імена захисників, які віддали своє життя борючись за Україну.

Про це повідомляє фотокореспондентка Новини.LIVE.

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Наразі на площі встановлено з десяток прапорів з іменами чи позивними героїв. Ця ініціатива стала символом вшанування, що є важливим кроком в збереженні пам'яті загиблих та підтримці їхніх родин.

Імена захисників України. Фото: Новини.LIVE

Прапорів на Катерининській площі стає все більше. Фото: Новини.LIVE

Захисники нашої країни, які поклали життя на вівтар свободи, отримують заслужену вдячність та шану від місцевих мешканців та гостей Одеси. Меморіал Пам'яті став місцем, яке нагадуватиме як Україна бореться за територіальну цілісність та якою ціною здобувається Перемога.

Реконструкція Катерининської площі

Зазначимо, що в день коли на сесії міської ради ухвалили рішення про демонтаж скандальної Катерини ІІ, архітектори одразу запропонували концепцію органіці простору площі. Головною ідеєю проєкту є збільшення пішохідної частини площі й додавання нових місць для сидіння.

Також додаються нові дерева обабіч площі, але так, щоб не перекривати вид на фонтан, на Дюка, та з Дюка на фонтан. Сама площа може використовуватись для концертів та ярмарок. Залишається проїзд у Воронцовський провулок та місця для паркування вздовж будівель. Для зручного заїзду у двори через пішохідну зону планують поставити автоматичні підземні боларди.