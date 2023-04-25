В Одессе уменьшилось количество новых заражений гриппом и ОРВИ

Мальчик лечит болезнь дома. Фото: pixabay

За прошедшую неделю в Одессе стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. Были зафиксированы 1712 случаев, из которых большинство — дети.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По заявлению чиновников, за последние семь дней заболеваемость упала на 6,2%. Новых случаев заражений у детей стало 1129 человек.

"Заболеваемость ниже эпидпорога в три раза, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидпроцесса", — отмечают в горсовете.

Отметим, что количество новых заражений COVID-19 за неделю снизилось на 44,2% и составило 100 случаев, из них семеро — дети. Острыми кишечными инфекциями за неделю заболели 44 одессита. Случаев холеры не зарегистрированы.

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