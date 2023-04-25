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В Одессе уменьшилось количество новых заражений гриппом и ОРВИ

25 апреля 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе уменьшилось количество новых заражений гриппом и ОРВИ
Мальчик лечит болезнь дома. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За прошедшую неделю в Одессе стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. Были зафиксированы 1712 случаев, из которых большинство — дети.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По заявлению чиновников, за последние семь дней заболеваемость упала на 6,2%. Новых случаев заражений у детей стало 1129 человек.

"Заболеваемость ниже эпидпорога в три раза, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидпроцесса", — отмечают в горсовете.

Отметим, что количество новых заражений COVID-19 за неделю снизилось на 44,2% и составило 100 случаев, из них семеро — дети. Острыми кишечными инфекциями за неделю заболели 44 одессита. Случаев холеры не зарегистрированы.

Как защитить себя от гриппа и сохранить свое здоровье

  1. Вакцинация: Одним из самых эффективных способов предотвращения гриппа является вакцинация. Минздрав рекомендует вакцинироваться от гриппа ежегодно, особенно тем, кто входит в рисковые группы, такие как дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
  2. Регулярное мытье рук: Мытье рук с мылом и водой является простым, но эффективным способом предотвращения распространения вируса гриппа. Тщательное мытье рук перед едой, после посещения общественных мест и контакта с больными может помочь снизить риск заражения.
  3. Избегание контакта с больными: Следите за своим здоровьем и избегайте контакта с людьми, имеющими грипповые симптомы, такие как кашель, чихание, лихорадка. Избегайте близкого контакта с больными, особенно в период эпидемии гриппа.
  4. Защита дыхательных путей: Используйте ткань или перчатку, когда кашляете или чихаете во избежание распространения вируса гриппа в воздухе.
  5. Поддержка иммунной системы: Здоровый образ жизни, включая правильное питание, регулярную физическую активность, отдых и уменьшение стресса может поддерживать сильную иммунную систему, которая поможет организму лучше справиться с инфекциями, включая грипп.

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