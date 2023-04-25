В Одесі зменшилася кількість нових заражень на грип та ГРВІ
За минулий тиждень в Одесі стали менше хворіти на грип та ГРВІ. Було зафіксовано 1712 випадків, з яких більшість — діти.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
За заявою чиновників, за останні сім днів захворюваність впала на 6,2%. Нових випадків заражень у дітей стало 1129.
"Захворюваність нижче за епідпоріг у три рази, що відповідає низькому рівню інтенсивності епідпроцесу", — наголошують у міськраді.
Зазначимо, що кількість нових заражень на COVID-19 за тиждень знизилася на 44,2% і склала 100 випадків, з них семеро — діти. На гострі кишкові інфекції за тиждень захворіли 44 одесити. Випадків холери не зареєстровано.
Як захистити себе від грипу та зберегти своє здоров'я
- Вакцинація: Одним з найефективніших способів запобігання грипу є вакцинація. МОЗ рекомендує вакцинуватися від грипу щорічно, особливо тим, хто належить до ризикових груп, таких як діти, вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними захворюваннями.
- Регулярне миття рук: Миття рук з милом та водою є простим, але ефективним способом запобігання розповсюдженню вірусу грипу. Ретельне миття рук перед прийомом їжі, після відвідування громадських місць та контакту з хворими може допомогти знизити ризик зараження.
- Уникання контакту з хворими: Стежте за своїм здоров'ям та уникайте контакту з людьми, які мають грипові симптоми, такі як кашель, чхання, лихоманка. Уникайте близького контакту з хворими, особливо в період епідемії грипу.
- Захист дихальних шляхів: Використовуйте тканину або рукавичку, коли кашляєте або чхаєте, щоб уникнути розповсюдження вірусу грипу в повітрі.
- Підтримка імунної системи: Здоровий спосіб життя, включаючи правильне харчування, регулярну фізичну активність, відпочинок та зменшення стресу, може підтримувати сильну імунну систему, що допоможе організму краще впоратися з інфекціями, включаючи грип.