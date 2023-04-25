В Одесі зменшилася кількість нових заражень на грип та ГРВІ

Хлопчик лікує хворобу вдома. Фото: pixabay

За минулий тиждень в Одесі стали менше хворіти на грип та ГРВІ. Було зафіксовано 1712 випадків, з яких більшість — діти.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

За заявою чиновників, за останні сім днів захворюваність впала на 6,2%. Нових випадків заражень у дітей стало 1129.

"Захворюваність нижче за епідпоріг у три рази, що відповідає низькому рівню інтенсивності епідпроцесу", — наголошують у міськраді.

Зазначимо, що кількість нових заражень на COVID-19 за тиждень знизилася на 44,2% і склала 100 випадків, з них семеро — діти. На гострі кишкові інфекції за тиждень захворіли 44 одесити. Випадків холери не зареєстровано.

Як захистити себе від грипу та зберегти своє здоров'я