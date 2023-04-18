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В Одесі зменшилася кількість нових заражень на грип та ГРВІ

18 квітня 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі зменшилася кількість нових заражень на грип та ГРВІ
Профілактика застуди в домашніх умовах. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі знизилася захворюваність на грип та ГРВІ. Кількість нових заражень впала на 1,8%.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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За заявою чиновників, за останній тиждень на грип або застуду захворіли 1826 людей, серед яких 68% — діти.

"Захворюваність нижче за епідпоріг у 2,9 разів, що відповідає низькому рівню інтенсивності епідпроцесу", — наголошують у міськраді.

Зазначаємо, що захворюваність на гострі кишкові інфекції за тиждень знизилася на 20% і склала 44 випадки, також захворювань на холеру не зареєстровано. А на COVID-19 за тиждень захворіли 176 одеситів, з них 23 дитини. 

Як захистити себе від грипу та зберегти своє здоров'я

Грип — це вірусна респіраторна інфекція, яка може спричинити важкі захворювання та ускладнення, особливо серед вразливих груп населення, таких як діти, літні люди та люди зі зниженою імунною системою. Однак, є кілька ефективних заходів, які можна вжити, щоб захистити себе від грипу. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) надає наступні поради:

  1. Вакцинація: Одним з найефективніших способів запобігання грипу є вакцинація. МОЗ рекомендує вакцинуватися від грипу щорічно, особливо тим, хто належить до ризикових груп, таких як діти, вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними захворюваннями.
  2. Регулярне миття рук: Миття рук з милом та водою є простим, але ефективним способом запобігання розповсюдженню вірусу грипу. Ретельне миття рук перед прийомом їжі, після відвідування громадських місць та контакту з хворими може допомогти знизити ризик зараження.
  3. Уникання контакту з хворими: Стежте за своїм здоров'ям та уникайте контакту з людьми, які мають грипові симптоми, такі як кашель, чхання, лихоманка. Уникайте близького контакту з хворими, особливо в період епідемії грипу.
  4. Захист дихальних шляхів: Використовуйте тканину або рукавичку, коли кашляєте або чхаєте, щоб уникнути розповсюдження вірусу грипу в повітрі. 
  5. Підтримка імунної системи: Здоровий спосіб життя, включаючи правильне харчування, регулярну фізичну активність, відпочинок та зменшення стресу, може підтримувати сильну імунну систему, що допоможе організму краще впоратися з інфекціями, включаючи грип.

Нагадаємо, 7 квітня, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора. 

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