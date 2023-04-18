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В Одессе уменьшилось количество новых заражений гриппом и ОРВИ

18 апреля 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе уменьшилось количество новых заражений гриппом и ОРВИ
Профилактика простуды в домашних условиях. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Число новых заражений упало на 1,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По заявлению чиновников, за последнюю неделю гриппом или простудой заболели 1826 человек, среди которых 68% — дети.

"Заболеваемость ниже эпидпорога в 2,9 раз, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидпроцесса", — отмечают в горсовете.

Отмечаем, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями за неделю снизилась на 20% и составила 44 случая, также заболеваний холерой не зарегистрировано. А COVID-19 за неделю заболели 176 одесситов, из них 23 ребенка.

Как защитить себя от гриппа и сохранить свое здоровье

Грипп – это вирусная респираторная инфекция, которая может вызвать тяжелые заболевания и осложнения, особенно среди уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и люди с пониженной иммунной системой. Однако есть несколько эффективных мер, которые можно принять, чтобы защитить себя от гриппа. Министерство здравоохранения (МОЗ) дает следующие советы:

  1. Вакцинация: Одним из самых эффективных способов предотвращения гриппа является вакцинация. Минздрав рекомендует вакцинироваться от гриппа ежегодно, особенно тем, кто входит в рисковые группы, такие как дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
  2. Регулярное мытье рук: Мытье рук с мылом и водой является простым, но эффективным способом предотвращения распространения вируса гриппа. Тщательное мытье рук перед едой, после посещения общественных мест и контакта с больными может помочь снизить риск заражения.
  3. Избегание контакта с больными: Следите за своим здоровьем и избегайте контакта с людьми, имеющими грипповые симптомы, такие как кашель, чихание, лихорадка. Избегайте близкого контакта с больными, особенно в период эпидемии гриппа.
  4. Защита дыхательных путей: Используйте ткань или перчатку, когда кашляете или чихаете во избежание распространения вируса гриппа в воздухе.
  5. Поддержка иммунной системы: Здоровый образ жизни, включая правильное питание, регулярную физическую активность, отдых и уменьшение стресса может поддерживать сильную иммунную систему, которая поможет организму лучше справиться с инфекциями, включая грипп.

Напомним, 7 апреля, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.

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