COVID-19 в Одесі: в зоні ризику опинились дорослі

Госпіталізація хворого на коронавірус. Фото: УНІАН

В цілому, з початку 2023 року в області було зареєстровано 5067 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 з 29 випадками летального випадку. За останній тиждень у порівнянні з попереднім зросла кількість нових випадків серед дорослого населення.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

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Загальна ситуація по області

Протягом останнього тижня у порівнянні з попереднім захворюваність на COVID-19 серед дітей в Одесі знизилася на 38,5%, що є позитивним показником. Водночас серед дорослого населення відмічалось зростання на 2,4%, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 знизився на 22,9%, що також свідчить про позитивні тенденції в боротьбі з захворюваністю.

По територіальних громадах зростання захворюваності спостерігалось в Ананьївській, Балтській, Саф’янівській та Южненській ОТГ.

Ситуація в Одесі

За минулий тиждень захворюваність на COVID-19 в Одесі знизилася на 12,9% порівняно з попереднім тижнем, становлячи 101 випадок, включаючи 7 дітей.

Як вберегтись від коронавірусу: поради МОЗ

Дотримуйте основних правил гігієни. Звертайте увагу на регулярне миття рук з милом та водою, використання антисептиків для рук, особливо після контакту з поверхнями загального використання, та уникайте торкання обличчя без необхідності. Носіть захисні маски. Застосовуйте маски в місцях масового зібрання, в громадському транспорті та в інших випадках, коли неможливо дотримати фізичну дистанцію від інших людей. Дотримуйтесь фізичної дистанції. Стежте за тим, щоб дотримуватись відстані не менше 1-2 метрів від інших людей, особливо в людних місцях. Уникайте масових заходів. Слід утриматись від участі в масових заходах, особливо в закритих приміщеннях, де можливий високий ризик зараження. Забезпечте належну вентиляцію приміщень. Відкривайте вікна для провітрювання приміщень, особливо в закритих приміщеннях, та використовуйте витяжні вентиляційні системи.

Тим часом за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області знизилась порівняно з попереднім. Втім у двох районах області спостерігається перевищення інтенсивного показника.