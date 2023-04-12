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COVID-19 в Одессе: в зоне риска оказались взрослые

12 апреля 2023 16:00
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Анна Мурадова
Редактор
COVID-19 в Одессе: в зоне риска оказались взрослые
Госпитализация больного коронавирусом. Фото: УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В целом, с начала 2023 года в области было зарегистрировано 5067 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с 29 случаями летального исхода. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев среди взрослого населения.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

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Общая ситуация по области

В течение последней недели по сравнению с предыдущей заболеваемость COVID-19 среди детей в Одессе снизилась на 38,5%, что является положительным показателем. В то же время среди взрослого населения отмечался рост на 2,4%, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 снизился на 22,9%, что также свидетельствует о положительных тенденциях в борьбе с заболеваемостью.

По территориальным громадам рост заболеваемости наблюдался в Ананьевской, Балтской, Сафьяновской и Южной ОТГ.

Ситуация в Одессе

За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в Одессе снизилась на 12,9% по сравнению с предыдущей неделей, составляя 101 случай, включая 7 детей.

Как уберечься от коронавируса: советы Минздрава

  1. Соблюдайте основные правила гигиены. Обратите внимание на регулярное мытье рук с мылом и водой, использование антисептиков для рук, особенно после контакта с поверхностями общего использования и избегайте касания лица без необходимости.
  2. Носите защитные маски. Используйте маски в местах массового собрания, в общественном транспорте и в других случаях, когда невозможно соблюдать физическую дистанцию от других людей.
  3. Соблюдайте физическую дистанцию. Следите за тем, чтобы соблюдать расстояние не менее 1-2 метров от других людей, особенно в людных местах.
  4. Избегайте массовых мероприятий. Следует воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно в закрытых помещениях, где возможен высокий риск заражения.
  5. Обеспечьте надлежащую вентиляцию помещений. Открывайте окна для проветривания помещений, особенно в закрытых помещениях, и используйте вытяжные вентиляционные системы.

Между тем за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области снизилась по сравнению с предыдущей. Впрочем, в двух районах области наблюдается превышение интенсивного показателя.

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