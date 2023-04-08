В Одессе изменят устав города: прием предложений завершен

Одесский городской совет. Фото: omr.gov.ua

Одесса планирует обновить свой Устав, чтобы отразить последние изменения в разных областях жизни города. Вчера, 7 апреля завершился прием предложений горожан по новому уставу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Обновление Устава может внести значительные изменения в работу городских властей и ее взаимодействие с жителями Одессы. Это означает, что определенные статьи, устаревшие или уже не соответствующие новым законам Украины, будут заменены или обновлены. Также возможны изменения прав и обязанностей городской власти, ее структуры и финансирования.

Устав как основной нормативно-правовой акт городской общины

Устав является важнейшим нормативно-правовым актом городской общины, регулирующим взаимоотношения между городскими властями и жителями, устанавливает порядок принятия и исполнения решений городского совета, а также определяет границы, в которых городская власть может действовать от имени общины. Устав устанавливает правила выполнения местных функций и реализации местных интересов согласно законодательству Украины. Поскольку города являются важными центрами экономического и социального развития, изменения в Уставе могут повлиять на жизнь тысяч жителей, а также на развитие города в целом.

Действующий Устав Одессы

Текущий Устав был утвержден более 10 лет назад, и некоторые из его статей не соответствуют новым законам Украины. Например, словосочетание "российская империя" или "империя" упоминается в нем более 20 раз, что меньше, чем слово "Украина". Также в Уставе указывается, что город был основан в соответствии с указом российской императрицы Екатерины II, который обжалуется современными историками.

Обновленный проект Устава будет вынесен на общественные обсуждения после его окончательного утверждения.

Отметим, что в мае состоится вторая сессия Одесского городского совета в 2023 году. Повестка дня пока состоит всего из пяти вопросов, однако этот список еще может дополниться.