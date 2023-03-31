Сесія Одеської міської ради: що обговорюватимуть та коли відбудеться

Депутати зустрінуться через місяць

В травні відбудеться друга сесія Одеської міської ради у 2023 році. Порядок денний поки складається всього з п’яти питань, проте цей список ще може доповнитись.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Відтак зберуться депутати 3 травня о 10:00. Розширений перелік питань, які обговорюватимуть, з’явиться трохи пізніше.

Попередній порядок денний:

1. Про бюджет і фінанси.

2. Про цільові програми.

3. Про об’єкти комунальної власності.

4. Про земельні правовідносини.

5. Про створення, припинення, зміну найменування, затвердження статутів (положень) комунальних підприємств, установ, закладів та їх діяльність.

Як проходили минулі сесії міськради

8 лютого депутати Одеської міськради вперше в 2023 році зібрались у сесійній залі. Вже традиційно не обійшлось без скандалів. Депутатка Жанна Мандриченко нагадала, що є рішення суду про те, що депутат Бриндак не може бути членом земельної комісії.

Остання сесія у 2022 році й дійсно була історична, адже саме 30 листопада депутати проголосували "за" демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси" основною фігурою якої є російська імператриця Катерина ІІ.

Ще під час сесії не обійшлось без конфузів. Депутати прийняли рішення передати Херсону поливальні машини для роздачі води, а також автовежу для відновлення електромереж та генератори. Проте з’ясувалось, що техніку давно передали та навіть відзвітували у пресі. Хоча рішення ухвалили тільки 30 листопада.

А ось 28 вересня в Одесі створили новий єдиний Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Він об’єднав чинні три управління. Цікаво, що керівники двох з ліквідованих покинули країну в перші дні війни та були звільнені в травні.

Неможливо не згадати першу "воєнну" сесію. 29 червня в стінах мерії зібрались одеські депутати, тоді відсутнім дозволили голосувати онлайн. Фракція ЄС у міськраді демонстративно покинула залу для голосування після того, як депутати не підтримали пропозицію заборонити онлайн голосування. Вони казали, що деякі депутати можуть перебувати в росії.