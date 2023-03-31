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Сессия Одесского городского совета: что будут обсуждать и когда состоится

31 марта 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Депутаты встретятся через месяц
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В мае пройдет вторая сессия Одесского городского совета в 2023 году. Повестка дня пока состоит всего из пяти вопросов, однако этот список еще может дополниться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Следовательно, соберутся депутаты 3 мая в 10:00. Расширенный перечень обсуждаемых вопросов появится чуть позже.

Предварительная повестка дня:

1. О бюджете и финансах.
2. О целевых программах.
3. Об объектах коммунальной собственности.
4. О земельных правоотношениях.
5. О создании, прекращении, изменении наименования, утверждении уставов (положений) коммунальных предприятий, учреждений, учреждений и их деятельности.

Как проходили прошлые сессии горсовета

8 февраля депутаты одесского горсовета впервые в 2023 году собрались в сессионном зале. Уже традиционно не обошлось без скандалов. Депутат Жанна Мандриченко напомнила, что есть решение суда, что депутат Бриндак не может быть членом земельной комиссии.

Последняя сессия в 2022 году действительно была историческая, ведь именно 30 ноября депутаты проголосовали "за" демонтаж памятника "Учредителям Одессы" основной фигурой которой является российская императрица Екатерина II.

Еще во время сессии не обошлось без конфузов. Депутаты приняли решение передать Херсону поливочные машины для раздачи воды, а также автобашню для восстановления электросетей и генераторы. Однако выяснилось, что технику давно передали и даже отчитались в прессе. Хотя решение было принято только 30 ноября.

А вот 28 сентября в Одессе был создан новый единый Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции. Он объединил действующие три управления. Интересно, что руководители двух из ликвидированных покинули страну в первые дни войны и были уволены в мае.

Невозможно не упомянуть первую "военную" сессию. 29 июня в стенах мэрии собрались одесские депутаты, тогда отсутствующим разрешили голосовать онлайн. Фракция ЕС в горсовете демонстративно покинула зал для голосования после того, как депутаты не поддержали предложение запретить онлайн-голосование. Они говорили, что некоторые депутаты могут находиться в россии.

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