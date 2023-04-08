В Одесі змінять статут міста: прийом пропозицій містян завершено

Одеська міська рада. Фото: omr.gov.ua

Одеса планує оновити свій Статут, щоб відобразити останні зміни в різних сферах життя міста. Вчора, 7 квітня завершився прийом пропозицій містян щодо нового статуту.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Оновлення Статуту: що це означає для міста

Оновлення Статуту може внести значні зміни в роботу міської влади та її взаємодію з мешканцями Одеси. Це означає, що певні статті, які були застарілими або вже не відповідають новим законам України, будуть замінені або оновлені. Також можливі зміни щодо прав та обов'язків міської влади, її структури та фінансування.

Статут як основний нормативно-правовий акт міської громади

Статут є найважливішим нормативно-правовим актом міської громади, який регулює взаємини між міською владою та мешканцями, встановлює порядок прийняття та виконання рішень міської ради, а також визначає межі, в яких міська влада може діяти від імені громади. Статут встановлює правила виконання місцевих функцій та реалізації місцевих інтересів відповідно до законодавства України. Оскільки міста є важливими центрами економічного та соціального розвитку, зміни в Статуті можуть вплинути на життя тисяч мешканців, а також на розвиток міста в цілому.

Чинний Статут Одеси

Поточний Статут був затверджений понад 10 років тому, і деякі з його статей не відповідають новим законам України. Наприклад, словосполучення "російська імперія" або "імперія" згадується у ньому понад 20 разів, що менше, ніж слово "Україна". Також в Статуті вказується, що місто заснували згідно з указом російської імператриці Катерини ІІ, що оскаржується сучасними істориками.

Оновлений проєкт Статуту буде винесений на онлайн громадські обговорення після його остаточного затвердження.

Зазначимо, в травні відбудеться друга сесія Одеської міської ради у 2023 році. Порядок денний поки складається всього з п’яти питань, проте цей список ще може доповнитись.