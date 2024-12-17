В Одессе сменили маршруты троллейбусов

В Одессе изменили маршрут популярные троллейбусы — причина
В Одессе временно изменена схема движения двух троллейбусов. Речь идет о маршрутах №9 и №10. Изменения ввели из-за ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.
Троллейбусы курсируют по следующим маршрутам:
- №9: ул. Ришельевская — ул. Судостроительная;
- №10: ул. Приморская — ул. Судостроительная.
Изменения связаны с ремонтными работами, проводимыми "ДТЭК Одесские электросети" на улице Космонавтов.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 15 грн. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Напомним, пенсионеры могут бесплатно ездить на транспорте общего пользования и пригородных маршрутах. Однако льготы не распространяются на услуги такси.
Также мы рассказывали, как одесситы приняли повышение тарифов на проезд в городском электротранспорте.
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