В Одессе сменили маршруты троллейбусов

Троллейбусы в Одессе. Фото: Одесская мэрия

В Одессе временно изменена схема движения двух троллейбусов. Речь идет о маршрутах №9 и №10. Изменения ввели из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Троллейбусы курсируют по следующим маршрутам:

№9: ул. Ришельевская — ул. Судостроительная;

№10: ул. Приморская — ул. Судостроительная.

Изменения связаны с ремонтными работами, проводимыми "ДТЭК Одесские электросети" на улице Космонавтов.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 15 грн. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Напомним, пенсионеры могут бесплатно ездить на транспорте общего пользования и пригородных маршрутах. Однако льготы не распространяются на услуги такси.

Также мы рассказывали, как одесситы приняли повышение тарифов на проезд в городском электротранспорте.