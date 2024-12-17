В Одесі змінили маршрути тролейбусів

В Одесі змінили маршрут популярні тролейбуси — причина
В Одесі тимчасово змінено схему руху двох тролейбусів. Йдеться про маршрути №9 та №10. Зміни запровадили через ремонтні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.
Тролейбуси курсують за такими маршрутами:
- №9: вул. Рішельєвська — вул. Суднобудівна;
- №10: вул. Приморська — вул. Суднобудівна.
Зміни пов'язані з ремонтними роботами, які проводять "ДТЕК Одеські електромережі" на вулиці Космонавтів.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 15 грн. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Нагадаємо, пенсіонери можуть безплатно їздити на транспорті загального користування та на приміських маршрутах. Проте пільги не поширюються на послуги таксі.
Також ми розповідали, як одесити сприйняли підвищення тарифів на проїзд у міському електротранспорті.
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