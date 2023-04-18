В Одессе прогнозируют дождь

Сегодня в Одессе ожидается дождь. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют в Одессе дождь. А в Одесской области ночью и утром местами дымка. Поэтому водителям советуют быть внимательными за рулем.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды по Одессе

Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 66%

Прогноз погоды в Одессе на 18 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

18 апреля ожидается умеренная температура воздуха:

в течение дня +12+15

на западе местами +9+12 градусов

теплее всего будет в южной части, до +17+20 градусов.

Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории — сыро, облачно, но без существенных осадков.