Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе погода изменится: синоптики советуют прихватить с собой зонтики arrow

В Одессе погода изменится: синоптики советуют прихватить с собой зонтики

18 апреля 2023 06:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Одессе прогнозируют дождь
Сегодня в Одессе ожидается дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют в Одессе дождь. А в Одесской области ночью и утром местами дымка. Поэтому водителям советуют быть внимательными за рулем.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды по Одессе

  • Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
  • Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 66%
Прогноз погоды в Одессе на 18 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

18 апреля ожидается умеренная температура воздуха:

  • в течение дня +12+15
  • на западе местами +9+12 градусов
  • теплее всего будет в южной части, до +17+20 градусов.

Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории — сыро, облачно, но без существенных осадков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB