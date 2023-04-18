В Одессе прогнозируют дождь

В Одессе погода изменится: синоптики советуют прихватить с собой зонтики
18 апреля 2023 06:31
Сегодня в Одессе ожидается дождь. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют в Одессе дождь. А в Одесской области ночью и утром местами дымка. Поэтому водителям советуют быть внимательными за рулем.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды по Одессе
- Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 66%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
18 апреля ожидается умеренная температура воздуха:
- в течение дня +12+15
- на западе местами +9+12 градусов
- теплее всего будет в южной части, до +17+20 градусов.
Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории — сыро, облачно, но без существенных осадков.