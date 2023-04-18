В Одесі прогнозують дощ

В Одесі зміниться погода: синоптики радять прихопити із собою парасольки
18 квітня 2023 06:31
Сьогодні в Одесі очікується дощ. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують в Одесі невеликий дощ. А на Одещині вночі та вранці місцями димка. Тож водіям радять бути уважними за кермом.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
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Прогноз погоди по Одесі
- Хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 66%
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-10°С, вдень 12-17°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
18 квітня очікується помірна температура повітря:
- протягом дня +12+15
- на заході місцями +9+12 градусів
- найтепліше буде у південній частині, до +17+20 градусів.
Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, хмарно, проте без істотних опадів.