В Одесі прогнозують дощ

Сьогодні в Одесі очікується дощ. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують в Одесі невеликий дощ. А на Одещині вночі та вранці місцями димка. Тож водіям радять бути уважними за кермом.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди по Одесі

Хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість повітря — 66%

Прогноз погоди в Одесі на 18 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10°С, вдень 12-17°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

18 квітня очікується помірна температура повітря:

протягом дня +12+15

на заході місцями +9+12 градусів

найтепліше буде у південній частині, до +17+20 градусів.

Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, хмарно, проте без істотних опадів.