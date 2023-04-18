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В Одесі зміниться погода: синоптики радять прихопити із собою парасольки

18 квітня 2023 06:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Одесі прогнозують дощ
Сьогодні в Одесі очікується дощ. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують в Одесі невеликий дощ. А на Одещині вночі та вранці місцями димка. Тож водіям радять бути уважними за кермом.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів 

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Прогноз погоди по Одесі

  • Хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст. 
  • Вологість повітря — 66%
Прогноз погоди в Одесі на 18 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 5-10°С, вдень 12-17°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

18 квітня очікується помірна температура повітря:

  • протягом дня +12+15
  • на заході місцями +9+12 градусів
  • найтепліше буде у південній частині, до +17+20 градусів.

Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, хмарно, проте без істотних опадів.

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