В Одессе изменяет схему движения троллейбус №10: как он будет сейчас курсировать
Городской троллейбус №10 сообщением ул. Инглези - ул. Приморская приступит к работе по старой схеме. С 28 марта он будет курсировать до Пересыпского моста.
Об этом сообщает КП "Одессгорєлектротранс".
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С 28 марта троллейбусы маршрута №10 снова будут курсировать к Пересыпскому мосту – через улицу Польскую и Польский спуск и улицу Приморскую.
Протяженность маршрута 10-го троллейбуса в Одессе составляет около 12,5 км. По пути следования подвижной состав делает 31 остановку в прямом направлении и 30 – в обратном.
Отметим, что троллейбусный маршрут после полномасштабного вторжения сменил схему движения и курсировал только в центр города. Конечная была на улице Ришельевской.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Также напомним, что на предприятии "Одесгорэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте – 50% кэшбека забирайте".
Фото: Пассажирский транспорт